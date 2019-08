La Roma risponde a Cairo: “Non siamo interessati a giocatori del Torino”

La Roma risponde in via ufficiale alle parole di Urbano Cairo che, interrogato sulla vicenda Nkoulou, aveva parlato di una penale di 900 mila euro per ogni volta in cui la società giallorossa avesse contattato un giocatore del Torino. Concisa e senza appelli la replica dei capitolini con un comunicato sul proprio sito ufficiale: “In merito alle dichiarazioni del presidente del Torino FC Urbano Cairo, riportate da alcuni organi di stampa, la Roma precisa di non aver mai contattato alcun calciatore del Torino e di non essere interessata ad alcun tesserato della società granata“.

Foto: twitter ufficiale Roma