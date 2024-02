La Roma ribadisce la sua posizione sulla Superlega: “Non appoggiamo il progetto”

Questa mattina il presidente del Barcellona Joan Laporta, si era espresso di nuovo in merito alla Superlega:

“La Superlega potrebbe esistere a partire dal 2025/26. Ci sono Inter, Milan, Napoli, Roma, le big spagnole tranne l’Atlético Madrid, Marsiglia, Benfica, Sporting, Porto, Ajax, Feyenoord, PSV, Anderlecht e Bruges. Sarebbe meglio cominciare con 16 squadre ma questa sarebbe solo una prima fase, perché altre squadre potrebbero essere integrate. Il PSG? Non è interessato perché governa la UEFA. In Inghilterra invece hanno già la loro Superlega”.

Dopo le sue parole, la Roma ha confermato il suo totale rifiuto in merito al progetto:

“Come ribadito pubblicamente poche ore dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso della Superlega, l’AS Roma conferma di non appoggiare in nessun modo alcun tipo di progetto riconducibile alla cosiddetta Superlega.

Il Club specifica inoltre di non aver mai rivisto la propria posizione in merito, né di aver intrattenuto dialoghi utili a intraprendere un percorso diverso da quello congiunto dei club attraverso l’ECA, in stretta collaborazione con Uefa e Fifa“, si legge nel comunicato giallorosso.

Foto: Instagram Roma