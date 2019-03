La Roma di Ranieri già si ferma. Troppe amnesie e pochi progressi

La Roma di Ranieri già si ferma. Ammesso e non concesso che sia realmente partita. Contro l’Empoli i tre punti e basta, una prestazione con troppe ombre, bisognava dare tempo al nuovo allenatore. Ma la Roma di Ferrara se vogliamo ha fatto ulteriori passi indietro, dando la possibilità alla Spal di tornare alla vittoria in casa, quasi un evento visto che non accadeva da settembre. Troppi assenti in casa giallorossa, vero, ma non può essere un alibi. Ranieri si ferma già alla seconda partita, noi abbiamo pensato e creduto che la colpa non fosse un’esclusiva di Di Francesco. Anzi, l’esatto contrario. Ora la sosta per rimettere le cose a posto e per non sbagliare la prossima quando arriverà il Napoli all’Olimpico.

Foto: Twitter ufficiale Roma