La Roma presenta la terza maglia: è blu in stile vintage. Le foto

La Roma presenta la sua terza maglia e, come da previsioni, si tratta di un modello in stile vintage di colore blu, con dettagli gialli e rossi, e sarà indossata per la sfida di Europa League contro l’Istanbul Basaksehir. Questo il comunicato della società capitolina: “La maglia è di colore blu scuro ed è caratterizzata da un colletto rosso con scollo a V giallo e bordi delle maniche giallorossi. Il logo vintage Nike ‘Futura’ contribuisce a evocare il passato, mentre la stampa a motivo jacquard su tutta la maglia si ispira agli anni ’90 e rende omaggio alla grande storia del Club. Il pattern è costituito da una serie di cerchi che contengono il monogramma “ASR” alternati ad altri con il Lupetto. I pantaloncini e i calzettoni blu scuri, che riportano i dettagli giallorossi e il logo Futura, completano la divisa. La terza divisa verrà indossata nella gara della prima giornata di Europa League contro il Basaksehir“.

Foto: twitter Roma