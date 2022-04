La Roma parte per la Norvegia. Restano a casa Zaniolo e Veretout

La Roma domani sera giocherà il turno di Conference League contro il Bodo Glimt. La squadra è partita per la Norvegia quest’oggi, con un aereo alle 15 da Fiumicino. Non convocato Nicolò Zaniolo, ancora alle prese con il fastidio al flessore che nemmeno oggi gli ha permesso di partecipare alla seduta di allenamento. Assente anche Veretout, non disponibile.

FOTO: Instagram Zaniolo