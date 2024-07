La Roma pareggia in amichevole contro il Kosice: 1-1. A segno Pisilli

Seconda amichevole pre-stagionale per la Roma che è stata ospite del Kosice e non è andata oltre l’1-1, acciuffato nel finale grazie a un gol di Pisilli. Il Kosice passa in vantaggio approfittando dell’errore di Darboe che manda in porta Fasko con un retropassaggio azzardato, poi l’assist per Takac che buca Ryan. La rete del pareggio dei giallorossi arriva all’85’ con Pisilli che, dopo una bella azione giallorossa, sfrutta l’assist di Graziani e non sbaglia davanti al portiere..

Foto: Instagram Roma