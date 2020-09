La Roma non va oltre lo 0-0 contro il Verona, panchina per Dzeko

Gara a rete inviolata al Bentegodi tra Hellas Verona e Roma. I giallorossi reggono bene nel primo tempo ma non riescono a concretizzare le occasioni da gol create. Triplice fischio che fa sorridere gli scaligeri che nella ripresa hanno preso una traversa con Di Marco. Non solo, anche i giallorossi – nel finale – con Spinazzola prendono una traversa in pieno con la partita che scorre verso il pareggio. Tanta panchina invece per Edin Dzeko, ormai a un passo dalla Juve.

Foto: twitter Roma