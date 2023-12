La Roma non parlerà dopo la gara con la Fiorentina. Nessun silenzio stampa ufficiale, semplicemente da parte del club capitolino è stato fatto presente che preferivano non mandare nessuno davanti ai media. Una scelta che vede come primo coinvolto l’allenatore Mourinho ma, dato che non parlerà nessuno, condivisa all’interno della società.