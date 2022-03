La Roma guarda al passato: maglia speciale per il derby, torna lo storico stemma

Il derby contro la Lazio in programma il prossimo 20 marzo segnerà un particolare ritorno al passato per la Roma, che questa mattina ha presentato la divisa con cui la formazione giallorossa scenderà in campo nella sentitissima stracittadina dell’Olimpico. La maglia avrà infatti sul petto lo stemma ufficiale utilizzato dal 1997 al 2013.

Questo il messaggio del club: “Accanto ai classici colori del Club, la maglia vede il ritorno dell’iconico stemma con la lupa capitolina e il monogramma ASR, un potente simbolo entrato a far parte dell’identità romanista dopo essere apparso per la prima volta sui kit del club tra il 1997 e il 2013, periodo durante il quale sono stati vinti il terzo Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppa Italiana.