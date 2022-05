La Roma festeggia la Conference League: popolo giallorosso in delirio. Il video

Continuano i festeggiamenti della Roma per la vittoria della Conference League.

I calciatori sono partiti su un bus scoperto intorno alle 17 dalle Terme di Caracalla, per terminare il proprio giro al Circo Massimo. Entusiasmo alle stelle del popolo giallorosso, che torna a trionfare in Europa dopo tanti anni e riporta un trofeo continentale in Italia, dopo l’astinenza di 12 anni.

Calciatori scatenati sul pullman, con fumogeni e abbracci collettivi con i propri sostenitori.