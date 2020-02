La Roma fatica e piega il Gent 1-0. Decide Carles Perez

La Roma fatica e non poco, ma riesce ad aggiudicarsi l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. All’Olimpico va in scena una gara dura e combattuta, l’equilibrio viene spezzato da Carles Perez, abile a piazzare la sfera col mancino su assist prezioso di Dzeko. Il Gent viene fuori in particolar modo nella ripresa, Pellegrini e compagni soffrono e nel finale sfiorano più volte il raddoppio senza riuscire ad archiviare la pratica. Fonseca può ritenersi soddisfatto solo del risultato, con il Lecce questa Roma potrebbe andare in seria difficoltà.

Foto: Roma Twitter