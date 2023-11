La Roma fa tris: Mancini-Dybala-El Shaarawy abbattono l’Udinese (3-1)

Preziosa vittoria della Roma contro una buona Udinese soprattutto nel secondo tempo. Decisiva la giocata di Lukaku per Dybala a nove minuti dalla fine. Poi il tris firmato da El Shaarawy. La Roma ha trovato il vantaggio nel primo tempo con una punizione pennellata da Dybala al 20’ e perfetto inserimento aereo di Mancini. La Roma ha avuto qualche opportunità per raddoppiare, mentre l’Udinese nel primo tempo non ha avuto grandi opportunità e mai si è resa pericolosa. Meglio i friulani nel secondo tempo, insidiosi con Thauvin al 6’: tiro dalla distanza di poco fuori. Lo stesso Thauvin ha colpito al 12’: bella iniziativa di Success, cross di Payero dalla sinistra e irruzione di testa in anticipo su Spinazzola con una deviazione imprendibile. Mourinho ha cambiato diverse cose, El Shaarawy e Azmoun in campo e un modulo più a trazione anteriore. La Roma ha alzato i giri e ha raccolto i frutti al 36’: Bove in verticale per Lukaku che anticipa Kabasele e illumina Dybala per un’esecuzione perfetta a tu per tu con Silvestri. I giallorossi hanno trovato il tris al 45’: tiro a giro di El Shaarawy imbeccato da Bove, imprendibile per Silvestri. La Roma conquista tre punti che consentono di scavalcare Atalanta e Fiorentina e di insediarsi al quinto posto.

Foto: Instagram Mancini