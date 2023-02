La Roma esclude Solbakken dalla lista UEFA a causa del FPF

Arrivano novità sulla lista UEFA della Roma: escluso Ola Solbakken. In seguito ai controlli eseguiti sulla lista A presentata dai giallorossi, la Uefa ha riscontrato delle discrepanze di numeri del settlement agreeement imposto a inizio a settembre. Motivo per il quale la Roma è stata costretta a rinunciare a uno dei tre nuovi ingressi in lista. Tra Llorente, Wijnaldum e Solbakken, José Mourinho ha scelto di escludere l’attaccante norvegese.

Foto: Instagram Solbakken