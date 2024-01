La Roma di De Rossi parte con un 2-1 (Lukaku-Pellegrini-Folorunsho). Djuric sbaglia un rigore

La prima Roma di Daniele De Rossi parte con una vittoria: 2-1 sul Verona, i gol giallorossi nel primo tempo di Lukaku e Pellegrini con El Shaarawy in grande spolvero. Nella ripresa l’Hellas ha avuto presto l’occasione di rientrare in partita: braccio largo di Llorente al 18’ segnalato dal Var, ma Djuric dal dischetto ha spedito alle stelle. Il Verona ha giocato un buon secondo tempo ed è tornato in corsa al 29’ con una conclusione dalla distanza di Folorunsho e gravi responsabilità di Rui Patricio. I veneti sono stati pungenti fino alla fine, nella Roma sciupone Belotti che ha sprecato le occasioni per chiudere la partita. Ma l’esordio di De Rossi ha portato subito i tre punti. Dybala nervoso dopo il cambio per l’ennesimo problema muscolare da valutare nelle prossime ore, al suo posto è entrato Zalewski.

Foto: Instagram Roma