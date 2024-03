La Roma di De Rossi è una macchina da gol: dal suo arrivo nessuna squadra ha segnato di più in Serie A

Davvero straordinario l’impatto avuto da Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. Da quando è stato nominato tecnico della prima squadra al posto dell’esonerato José Mourinho, lo scorso 16 gennaio, i giallorossi hanno infatti scalato rapidamente diverse posizioni in classifica, giungendo fino al quinto posto e collezionando ben 7 vittorie su 9 partite disputate in totale in campionato. Non solo. Stando a quanto riportato dalla società che si occupa di statistiche sul calcio OptaPaolo, con De Rossi la Roma è sia la squadra che ha segnato più gol in Serie A (23) sia quella con la più alta percentuale realizzativa (25%) – in più, nel periodo solo l’Inter (25) ha guadagnato più punti dei giallorossi in Serie A (22 in 9 match). Numeri incredibili che testimoniano l’efficacia della cura della nuova guida tecnica.

Foto: Twitter Roma