La Roma da De Rossi a Juric: manca solo l’annuncio

Ivan Juric sarà il nuovo allenatore della Roma. Svolta totale, accordi raggiunti, manca solo l’annuncio. Una trattativa chiusa in poche ore dopo la decisione di esonerare Daniele De Rossi, ribaltone totale dopo appena quattro giornate di campionato (e appena tre punti conquistati). Juric è uno specialista del 3-5-2, ha dato subito la sua disponibilità, ulteriore conferma con l’ingresso del suo agente Beppe Riso a Trigoria per gli accordi definitivi. Juric ovviamente aveva dato subito il suo placet, adesso mancano soltanto gli aspetti formali. Contratto fino a giugno con opzione di rinnovo legata alla qualificazione in Champions.

Foto: Twitter Torino