La Roma conferma: “Escluse lesioni alla caviglia per Dybala. Per Llorente c’è lesione al bicipite femorale”

Giornata di esame strumentali in casa Roma dopo il ko di lunedì sera contro l’Atalanta. Gli accertamenti a cui si è sottoposto Diego Llorente hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Per quanto riguarda Paulo Dybala, invece, gli esami hanno escluso lesioni, come anticipato dal giocatore sui social, pur confermando il quadro distorsivo alla caviglia sinistra.