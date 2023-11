La Roma conduce 1-0 in casa del Servette all’intervallo. A segno Lukaku

Si è chiusa la prima frazione di gara a Ginevra. La Roma va negli spogliatoi in vantaggio 1-0 sul Servette grazie alla rete segnata da Lukaku. I padroni di casa partono forte con Kutesa che avanza per vie centrali e calcia in porta ma il pallone termina alto sopra la traversa della porta di Svilar. Al quarto d’ora c’è la reazione della squadra di Mourinho con un dialogo fra Paredes e Dybala e un filtrante per Bove deviato in calcio d’angolo da Bolla. Al 21’ la Roma passa in vantaggio: azione personale di Llorente che parte dalla corsia di destra e converge verso il centro dell’area servendo Lukaku. Il belga non ci pensa due volte e si volta calciando di prima intenzione. Il pallone si insacca nella porta difensa da un incolpevole Frisck. I giallorossi sfiorano il raddoppio a dieci dal risposo con El Shaarawy che riceve sul lato sinistro dell’area e mette un pallone che né Dybala né Lukaku riescono a spingere in rete.

Foto: Instagram Roma