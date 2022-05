La Roma chiede un rigore al 95′. Marelli: “Non c’è. Probabilmente il tocco di braccio c’è anche, ma non è punibile”

Al 95′ di Roma-Venezia i giallorossi hanno chiesto il penalty per un tocco di mani in area di rigore di Ebuehi. L’arbitro Sozza ha lasciato giocare in accordo col Var, fischiando la fine della contesa. Da Dazn, l’ex arbitro Luca Marelli ha commentato l’episodio: “Il rigore non c’è. Probabilmente il tocco di braccio di Ebuehi c’è anche, ma è all’interno della figura e per questo non è punibile”.

FOTO: Twitter Roma