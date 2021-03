La Roma cala il tris allo Shakhtar: Pellegrini, El Shaarawy e Mancini. Qualificazione ipotecata

La Roma ospita lo Shakhtar Donetsk all’Olimpico per la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Giallorossi subito pericolosi con Villar, il centrocampista devia col fianco una conclusione di Pellegrini e per poco non beffa Trubin.

Gli ospiti si difendono e aspettano il momento giusto per colpire in contropiede, ma la Roma passa in vantaggio al 23′ con Pellegrini grazie a un tocco preciso del numero 7 sull’assist di Mkhitaryan.

Poco dopo lo Shakhtar sfiora il pari con Junior Moraes, bravo a liberarsi di Mancini in area e a concludere sul servizio proveniente da Dodò, ma un ottimo Pau Lopez gli nega il gol.

Su un’uscita di Trubin ci prova da lontanissimo Mkhitaryan, la porta è sguarnita ma la palla è alta di poco sulla traversa.

Poco dopo l’armeno è costretto a lasciare il campo per problemi al polpaccio, brutta tegola per Fonseca che perde uno dei protagonisti della stagione della Roma. Al suo posto dentro Borja Mayoral.

Al 36′ Kumbulla sfiora il raddoppio con una girata di testa, finisce 1-0 per i giallorossi un ottimo primo tempo.

Nella ripresa la squadra di Castro parte molto agguerrita e serve un buon Pau Lopez per dire di no a Teté. Pedro manda a quel paese Fonseca, reo di avergli chiesto più volte maggiore aiuto in fase difensiva, e al 61′ il tecnico portoghese sostituisce l’ex Barcellona per El Shaarawy.

Dopo un errore da solo davanti a Trubin, al 73′ il Faraone raddoppia: splendida azione personale di El Shaarawy che si infila tra Dodo e Vitao e con un dolcissimo tocco sotto fa 2-0. E’ il primo gol della sua seconda avventura in giallorosso.

Cinque minuti più tardi la Roma cala il tris con Mancini: il numero 23 insacca di testa dopo che Cristante aveva prolungato il pallone sul secondo palo. Qualificazione ipotecata dai giallorossi con una grande prestazione corale.

Foto: Twitter Roma