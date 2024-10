La Roma cade in Svezia: l’Elfsborg vince 1-0. La Fiorentina batte 2-0 The New Saints

Serata agrodolce per le italiane impegnate in Europa e Conference League. La Roma cade in Svezia in casa dell’Elfsborg. La Fiorentina batte i New Saints al Franchi.

Elfsborg meglio della Roma. Al 42′ fallo di mano di Baldanzi in area e calcio di rigore per gli svedesi. Dagli 11 metri Baidoo non sbaglia.

Nella ripresa, Juric si gioca le carte Dybala e Pellegrini. Al 65′ è Pisilli ad avere una doppia chance per il pareggio. Prima calcia al volo su un cross dalla destra, para il portiere svedese, sulla respinta ancora Pisilli calcia ma centrale. Al 75′ chance per Pellegrini, la conclusione sfiora il palo.

Pellegrini suona la carica, all’83’ sinistro da fuori del centrocampista, traversa piena. La Roma prova l’assalto finale, ci prova El Shaarawy, conclusione che non inquadra la porta. La Roma esce sconfitta clamorosamente, finale nervoso, Dybale reagisce male ad un avversario, solo giallo per l’argentino. Ma nel finale nervi tesi.

La Fiorentina batte i gallesi del New Saints per 2-0. Gara più complicata del previsto per i viola, soprattutto nel primo tempo. Ma nella ripresa, i viola hanno messo le cose a posto.

Primo squillo per i viola al 5′ con Ikone, il tiro però è masticato e finisce largo. La Fiorentina assedia i New Saints senza però creare grandi occasioni. Fino al 42′. È Mandragora a scuotere il torpore del Franchi con una traversa clamorosa. Sul tiro il centrocampista si fa male e deve uscire.

Nella ripresa, il copione non cambia. La Fiorentina fa la partita ma latita a costruire palle gol nitide. Ritmi blandi, il Franchi non gradisce. Ma al 66′ si sblocca la gara. Azione insistita di Ikone, che prova un uno-due con Adli. Il francese, alla prima da titolare, però tiene palla, vince un rimpallo e poi calcia in rete il vantaggio dei viola. Primo gol per lui in maglia Fiorentina.

Gara sbloccata e la Fiorentina subito raddoppia. Al al 68′. Azione di calcio d’angolo, palla in mezzo, un paio di rimpalli che favoriscono Kean che trova un facile tap-in per il 2-0. La Fiorentina potrebbe dilagare. Ikone di sinistro sfiora il 3-0 ma la chance clamorosa ce l’ha Kean. Cross di Dodò, in mezzo tutto solo Kean che non impatta bene la palla solo da spingere in rete, Salva sulla linea la difesa gallese. Ma errore clamoroso quello dell’ex Juve.

La Fiorentina gestisce bene nel finale e vince la prima gara europea in questa stagione.