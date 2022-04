La Roma cade in Norvegia, magia di Payet contro il PAOK: cos’è successo in Conference League

Sono terminati i match di andata dei Quarit di Finale di Conference League. La Roma cade 2-1 in terra norvegese e conferma le difficoltà contro il Bodo/Glimt. Giallorossi in vantaggio con Pellegrini al 43′, in un primo tempo dove i giallorossi partono e terminano bene ma faticano, col passare dei minuti, ad accompagnare la manovra con uomini e qualità. Nella ripresa i padroni di casa pareggiano con l’ottimo Saltnes, autore di un’ottima prestazione, e premono sull’acceleratore, beneficiando della confusione della squadra di Mourinho. Quando la partita sembrava avviarsi verso la conclusione, complice un ritmo spezzettato e poco brio, il Bodo trova il gol vittoria con uno schema da calcio piazzato, che permette a Vetlesen di battere Rui Patricio con un colpo di testa (nettamente deviato). I giallorossi dovranno ribaltare il risultato giovedì prossimo all’Olimpico, altrimenti saranno costretti a salutare la competizione.

Negli altri incontri, un super Payet, autore di un gol alla Payet, trascina il Marsiglia contro il PAOK: i francesi vincono 2-1 e mettono quindi un tassello importante verso una qualificazione comunque non ancora decisa. Pareggio 0-0 tra Leicester e PSV, mentre alla 18:45 è andato in scena un pirotecnico 3-3 tra Feyenoord e Slavia Praga.

Foto: Twitter Roma