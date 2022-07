La Roma annuncia il gran colpo Paulo Dybala

La Roma, ha strappato alla concorrenza Paulo Dybala che nei giorni scorsi, dopo la fumata bianca ha svolto le visite mediche in Portogallo, dove la squadra si sta allenando in vista della prossima stagione. Ieri la Joya non è scesa in campo ma ha assistito dalla tribuna al match contro lo Sporting. Mancava solo l’annuncio ufficiale che sancisce l’inizio dell’avventura in giallorosso per l’ex attaccante argentino. L’annuncio è arrivato tramite sito ufficiale.

Questo il comunicato. “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Paulo Dybala. Il 28enne argentino arriva in giallorosso dopo aver trascorso le ultime 7 stagioni alla Juventus. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2025″.

| Paulo Dybala

