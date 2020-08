La Roma a Friedkin, c’è la conferma di Pallotta: “E’ tutto fatto”

La Roma a Friedkin, è il giorno dell’annuncio. Intanto, Pallotta ha confermato la svolta avvenuta (e ormai chiara da settimana) parlando a Teleradiostereo. “E” tutto fatto”. Ora aspettiamo l’annuncio del passaggio di consegna, probabilmente alla chiusura delle borse per non influenzare il titolo dei giallorossi che sono quotati in borsa. Manca l’ultimo step, poi la Roma passerà in una nuova famiglia tutta statunitense.

Foto: sito ufficiale Roma