La rivincita di Mihajlovic: 3-2 del Bologna al Torino

Sinisa Mihajlovic si prende la sua personale rivincita ma anche i tre punti. Il Bologna espugna lo Stadio Olimpico di Torino per 3-2 e si tira momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. Si interrompe la striscia di risultati utili consecutive dei granata che non approfittano dello scivolone della Roma per agganciarla in classifica. Match che si sblocca subito grazie all’autorete di Pulgar causata da una conclusione di Ansaldi. Gli emiliani non demordono e pareggiano i conti con Poli per poi trovare il 2-1 con Pulgar dagli undici metri. Nella ripresa i rossoblu prendo il largo con il 3-1 firmato Orsolini. Inutile il gol di Izzo nel finale.

Foto: Twitter ufficiale Bologna

VENERDI 15/03

20.30 Cagliari-Fiorentina 2-1 (Joao Pedro, Ceppitelli – Chiesa)

SABATO 16/03

15.00 Sassuolo-Sampdoria 3-5 (Boga, Duncan, Babacar – Defrel, Quagliarella, Linetty, Praet, Gabbiadini)

18.00 Spal-Roma 2-1 (Fares, Petagna rig. – Perotti rig.)

20.30 Torino-Bologna 2-3 (Pulgar Aut., Izzo – Poli, Pulgar rig., Orsolini)

DOMENICA 17/03

12.30 Genoa-Juventus

15.00 Atalanta-Chievo

15.00 Lazio-Parma

15.00 Empoli-Frosinone

18.00 Napoli-Udinese

20.30 Milan-Inter

CLASSIFICA: Juventus 75; Napoli 57; Milan 51; Inter 50; Roma 47; Torino, Atalanta 44; Lazio**, Sampdoria 42; Fiorentina 37; Parma 33; Sassuolo 32; Genoa, Cagliari 30; Spal 26; Udinese** 25; Bologna 24; Empoli 22; Frosinone 17; Chievo* 10.

*Meno 3 punti di penalizzazione

**Una partita in meno