La rivincita di Mauricio Pochettino: zero capelli bianchi e manita in Champions

“Critiche? Non mi interessano. Vedete, è anche per questo che a quasi 48 anni non ho nemmeno un capello bianco. Non ascolto nulla, mi concentro solo sulla squadra”. Parlava così, due giorni fa Mauricio Roberto Pochettino. Nel suo periodo londinese, sponda Tottenham, più complicato, il manager argentino ha sempre mantenuto nervi saldi. E, nonostante qualche tensione fra lui e la squadra, ha sempre creduto nei suoi ragazzi e nel suo lavoro.

Ed, alla fine, ha avuto ragione. C’è tanta voglia di rivincita nel 5-0 rifilato ieri sera, nella notte di una Champions sempre più habitat degli Spurs, da Kane e compagni alla Stella Rossa. Una manita che rimette il Tottenham in carreggiata, cancellando, anche magari solo parzialmente, tutte le difficoltà dell’ultimo periodo, anche e soprattutto in termini offensivi.

Adesso, focus puntato sulla Premier, nella quale c’è da compiere una risalita veloce. Ma, senza capelli bianchi, e con la rabbia agonistica vista ieri, Pochettino potrebbe non incontrare poi troppi ostacoli.

Foto: AS