La rivincita di Ilicic: debutto all’Europeo a 36 anni

Josip Ilicic è riuscito a debuttare all’ Europeo a 36 anni, infatti l’ex Atalanta attualmente in forza al Maribor è subentrato a Sesko a quindici minuti dal termine facendo così il proprio debutto in una fase finale di una grande manifestazione. Lo ha fatto all’ ottantaduesima presenza con la Nazionale slovena, che mai aveva passato i gironi in una grande manifestazione. La sua prima partita con la maglia della Nazionale è arrivata nel 2010, proprio dopo il Mondiale in Sudafrica, ultima partecipazione della stessa ad una manifestazione di primo livello. Debutta dopo aver affrontato una fase decisamente complicata della propria vita durante il periodo del Covid: la depressione,la perdita di peso a cui ha fatto seguito una fase in sovrappeso…Al 75esimo di Slovenia-Inghilterra è arrivata però la sua rivincita: l’ingresso in campo in un Europeo tra gli applausi dei tifosi, dopo essere stato riconvocato a distanza di tre anni dall’ultima volta ed aver segnato già in amichevole lo scorso 4 Giugno contro l’Armenia. L’ottima stagione con il Maribor, costellata da 9 reti in 31 apparazioni è valsa la chiamata del ct, per la felicità di Josip e di tutti i tifosi. E chissà che non possa essere proprio suo il gol decisivo nel prossimo turno… sarebbe un finale perfetto. Nel frattempo lo stesso Josip si gode il momento e ha provato a spiegare la propria emozione ai microfoni di Sky nel post gara: “E’ difficile da spiegare questa emozione, è una cosa meravigliosa soprattutto per noi giocatori e per tutto lo staff, e soprattutto per i tifosi che sono venuti a sostenerci. Non è che smetto eh, ma mi mancava un traguardo come questo per dire che ho dato tutto me stesso, per raggiungere questo tipo di partite e di risultati”. Poi prosegue: “Mi fa piacere sinceramente, anche oggi entrando in campo un giocatore mi ha fatto i complimenti e mi ha detto che mi rispetta molto, questo mi fa piacere. La mia storia la conosce tutto il mondo. Chi è il giocatore? Un centrocampista dell’Arsenal, il nome lo sapete bene…”. Ammettendo poco dopo che il giocatore in questione fosse Declan Rice.

Foto: instagram Ilicic