La rivincita di Emre Can: “Adesso devono stare zitti e guardarmi in finale”

Arrivato al Borussia Dortmund nel 2020, il suo acquisto non è mai stato ben visto dalla Germania. Il centrocampista di Terzic parla così dopo la vittoria in semifinale contro il PSG ai microfoni di Sky: “All’estero ho uno status completamente diverso. Ad esempio in Inghilterra. Non so perché. Forse lì rispettano di più i miei risultati o mi apprezzano di più come giocatore. In Germania sono sempre stato criticato di più. C’è tanta gente che parla sempre e dice che non sono così bravo. Adesso devono stare zitti e guardarmi durante la finale”

