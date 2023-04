La rivelazione dalla Spagna del pomeriggio: PSG su Bellingham se parte Mbappé

Jude Bellingham, fenomeno inglese in forza al Borussia Dortmund, sarà inevitabilmente uno dei pezzi pregiati della prossima sessione di mercato. Segnalati i tentativi del Real Madrid e delle big inglesi, registriamo un importante lancio di Cadena Ser del primo pomeriggio, ripreso da gran parte dei siti spagnoli. Esattamente alle 15,50 è stata riportata la notizia della volontà del Paris Saint-Germain di entrare nella corsa per Bellingham, a maggior ragione se il futuro di Mbappé dovesse essere lontano da Parigi. Lo stesso Mbappé che nelle ultime ore è stato protagonista di un episodio che ha suscitato clamore, ha chiesto che fosse tolto il video che lo vedeva come testimonial della campagna abbonamenti del suo attuale club. E il video è stato tolto, ulteriore conferma della fibrillazioni in corso. Così registriamo l’idea Bellingham che vedrebbe in corsa anche il PSG, come anticipato nel pomeriggio. Dalla Spagna.

Foto: Instagram Bellingham