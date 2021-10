La risposta di Solskjaer: lo United sbanca Londra con Ronaldo, Cavani e Rashford

Era il primo dei tre test significativi per il futuro di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United, per allontanare l’ombra di Antonio Conte. Primo test superato dai Red Devils, che vincono sul campo del Tottenham per 2-0: apre le marcature un bellissimo destro al volo di Cristiano Ronaldo, chiudono i giochi nella ripresa Edinson Cavani e Marcus Rashford.

3-0 secco per lo United, che sale a 17 punti al quarto posto, in attesa del West Ham. Tottenham fermo a quota 15 in ottava piazza.

Foto: Twitter Man Utd