La risposta di Motta: una grande Juve stende il City con Vlahovic e McKennie(2-0)

La Juventus si fa grande nella notte di Champions all’Allianz Stadium contro il Manchester City: 2-0. Dopo una prima frazione di gioco terminata in parità, i bianconeri di Thiago Motta la sbloccano con Dusan Vlahovic al 53′. Prima la semi rovesciata di Gatti (tiro respinto da Ederson), poi il pallone rimane in possesso dei bianconeri e Vlahovic si porta nel cuore dell’area. Il cross dalla sinistra lo raggiunge e lui, svettando su Gvardiol, gira il pallone in porta. Lì Ederson non riesce né a respingere né a trattenere la sfera che supera la linea. Al 69′ Motta inserisce McKennie e Weah (al posto di Thuram e Conceicao). E il raddoppio arriva proprio su questo asse. Il centrocampista americano lancia Weah che avanza palla al piede, poi alza la testa e vede il connazionale tutto solo nel cuore dell’area inglese. Cross preciso e McKennie di prima intenzione e in semi rovesciata spiazza Ederson e regala il 2-0 alla Signora. I cambi di Motta si sono rivelati subito decisivi.

Foto: Instagram Juventus