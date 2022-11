La regione Halland sovrastata da Erling: “La sua popolarità ci sta soffocando”

La regione della contea di Halland in Svezia, è oscurata dall’attaccante del City per via della somiglianza netta con il cognome di Erling. Se si cerca il nome “Halland” su Google per fare riferimento alla regione svedese le ricerche daranno comunque come risultato l’attaccante norvegese. Jimmy Sandberg, capo del dipartimento di Visit Haaland, ha detto in una intervista: “Noi siamo Halland. Lui è Haaland. La popolarità del calciatore soffocando completamente la nostra presenza online. Con nostra disperazione, ora vediamo che tutti i nostri sforzi per promuovere Halland vengono rapidamente spazzati via.

Foto: Instagram Haaland