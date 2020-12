La Reggina rinasce: Crisetig e Denis stendono il Brescia

Dopo settimane di sofferenza, la Reggina ritorna finalmente a sorridere. I calabresi, nella gara di questo pomeriggio contro il Brescia, sono usciti vittoriosi grazie alle marcature di Crisetig e Denis che nel giro di qualche minuto della ripresa hanno trovato il doppio vantaggio. All’ora di gioco qualche brivido per i reggini che hanno rischiato grosso con il gol delle Rondinelle firmato da Ragusa. I calabresi dopo quattro sconfitte consecutive tornano a fare punti importantissimi in chiave salvezza in attesa delle gare di domani.

Foto: sito uff Reggina