La Reggina, gli investitori (?) in D e gli “sciacalli” dell’informazione

Quelli che hanno aspettato una notizia vera per tre mesi, mai come quest’estate, dovrebbero come minimo evitare di “passeggiare” sulla Reggina per scoop o presunti scoop che non hanno motivo di esistere. Almeno fino al 29 agosto, quando ci sarà il Consiglio di Stato. Ieri qualcuno, il ritardatario di tre mesi, si è esposto sul possibile nuovo patron della Reggina in Serie D, che scoop! Non è un chiedere troppo, ma soltanto un minimo di rispetto da parte di chi deve scendere di tre categorie per trovare una notizia (ripetiamo: mai come in questi tre mesi…). Gli scoop facciamoli per altre cose, per altre squadre o in altre situazioni. Magari siamo a conoscenza da settimane di possibili traiettorie, con nomi e cognomi magari dopo aver scartato qualche millantatore. Ma siccome c’è ancora una scadenza il 29 agosto vorremmo lo stesso rispetto che noi avremmo per qualsiasi tipo di club. Almeno evitiamo lo “sciacallaggio” fino al 29 agosto: è una questione di stile, buongusto, delicatezza e sensibilità, evidentemente si tratta di ingredienti sconosciuti al mittente.