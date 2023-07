La Reggina dopo l’esclusione dalla Serie B: “Faremo ricorso nelle opportune sedi”. Il comunicato del club

Dopo la notizia della mancata iscrizione al campionato di Serie B, la Reggina ha pubblicato sui propri canali ufficiali un comunicato in cui spiega la situazione. Ecco la nota del club: “Riceviamo ora la comunicazione della Covisoc in merito al respingimento dell’iscrizione della Reggina al campionato di Serie B e la riteniamo non coerente con quanto è stato chiaramente disposto dal tribunale di Reggio Calabria. Presenteremo il nostro ricorso nelle opportune sedi certi che, anche questa volta, potremo dimostrare la correttezza del nostro operato”.

Logo Reggina