La Reggiana vola in Serie B. Diana: “E’ un traguardo che ci siamo meritati. Lo dedico a me stesso”

Aimo Diana, allenatore della Reggiana, ha così parlato a Telereggio dopo la promozione in Serie B degli emiliani.

Queste le sue parole: “È incredibile, è un traguardo che ci siamo meritati e ora pensiamo a festeggiare. Ringrazio tutti i ragazzi, è difficile trovare le parole adatte per descrivere questo momento: abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Per quanto mi riguarda, il campionato lo avevo già vinto lo scorso anno e ora l’abbiamo fatto di nuovo. A chi dedico la promozione? A me stesso”

Foto: facebook Reggiana