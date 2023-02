La Reggiana sbanca Cesena con un gol per tempo e va a “più 7”

Scontro al vertice nel Girone B di Serie C: allo stadio Dino Manuzzi pubblico delle grande occasioni (17130 spettatori presenti) per Cesena-Reggiana. La prima contro la seconda della classe, divisi da appena quattro punti prima del calcio d’inizio. Ad avere la meglio sono gli ospiti, la formazione di Reggio Emilia si impone con il risultato di 1-2: una rete per tempo che porta a più 7 punti il vantaggio sui bianconeri guidati da Domenico Toscano. Al 40′ del primo tempo è il colpo di testa di Nardi a sbloccare la gara, chiusa – poi – al minuto 84′ con la marcatura di Varela in contropiede che batte nell’uno contro uno il portiere Lewis. A rendere meno amara la sconfitta per i padroni di casa c’è l’1-2 segnato nel recupero da Mustacchio.

Foto: Twitter ufficiale Lega Pro