La Reggiana ha tesserato Portanova: il comunicato

Dopo le visite mediche, la Reggiana ha comunicato il tesseramento di Manolo Portanova: “AC Reggiana 1919 comunica il tesseramento del calciatore Manolo Portanova per la stagione 2023 – 2024, in prestito dal Genoa FC.

Centrocampista classe 2000, nato a Napoli, Portanova è cresciuto nelle giovanili della Lazio e della Juventus. Successivamente ha collezionato complessivamente 27 presenze in Serie C con la Juventus Next Generation e 3 presenze in Serie A con la prima squadra bianconera. Nel 2021 è stato acquistato dal Genoa FC, con cui ha disputato 27 gare in Serie A e 12 in Serie B. Inoltre ha collezionato circa 50 presenze con le nazionali giovanili.

Portanova si allena con il gruppo guidato da mister Nesta da diversi giorni, ed è sceso in campo nelle ultime amichevoli disputate nel corso della preparazione svolta sull’ Appennino reggiano; da ieri è stato tesserato e aggregato a tutti gli effetti alla rosa granata”.

Foto: Sito ufficiale Reggiana