La Real Sociedad ha l’accordo con Odriozola, da trovare quello con il Real Madrid

Alvaro Odriozola potrebbe presto lasciare il Real Madrid: come conferma Relevo, l’esterno spagnolo avrebbe trovato un accordo con la Real Sociedad, con il calciatore che dunque potrebbe tornare nel club biancazzurro dopo cinque anni. Resta ora da trovare l’accordo tra i due club, il rapporto tra i Blancos e la Sociedad sono buoni, per questo motivo filtra ottimismo per la fumata bianca.

Foto: Twitter ufficiale Odriozola