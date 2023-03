La Real Sociedad gira palla, la Roma difende e riparte: 0-0 all’intervallo. Annullato il gol di Smalling

Parità al San Sebastian dopo i primi 45′: 0-0 tra Real Sociedad e Roma. Partono forte i giallorossi. E al 15′ arriva la prima grande occasione per sbloccare la sfida: Pellegrini, da calcio da fermo, appoggia all’indietro per Dybala che calcia a botta sicura. Sorloth interviene in spaccata e quasi batte il proprio estremo difensore: sfera che fa letteralmente la barba al palo. Al 22′ arriva la risposta dei padroni di casa, ma Smalling sventa il tiro cross di David Silva. La Real Sociedad preme sull’acceleratore, ma la difesa giallorossa si difende con ordine sventando le minacce dei baschi. Nel finale del primo tempo Smalling porta in vantaggio la Roma, ma dopo la revisione VAR, il gol viene annullato a causa di un tocco con il gomito da parte del difensore inglese. Termina così 0-0 la prima frazione di gioco al San Sebastian.