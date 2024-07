La rabbia di Hakimi: “Non si può perdere così, è mancata l’esperienza”

Achraf Hakimi è arrivato in zona mista con un’espressione sconvolta dopo la sconfitta subita per 2-1 dal suo Marocco per mano dell’Ucraina ieri nella seconda partita dei Giochi Olimpici di Parigi. In inferiorità numerica dopo 63 minuti, i marocchini hanno desistito sul più bello, incassando al 90’+8′ la rete della sconfitta di Krasnopir.

Lo sconforto. Per il terzino destro del PSG, nonché ex Inter, la sua squadra doveva fare molto meglio davanti alla porta: “Non ho molte spiegazioni. Ci è mancata l’esperienza, non siamo riusciti a concludere i movimenti anche se abbiamo avuto molte occasioni. Penso che avremmo dovuto segnare”, ha dichiarato il giocatore ai microfoni di Arryadia TV.

Proseguendo: “Tornei come questo sono competizioni di alto livello. Quando crei così tante occasioni, devi segnare uno o due gol, altrimenti le altre squadre possono segnare anche contro di noi e puoi perdere la partita come oggi”. Nel Gruppo B, che comprende anche Argentina e Iraq, tutte le squadre hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta, perciò sono tutte incagliate a 3 punti. Tutte e quattro le nazioni possono ancora sperare di raggiungere i quarti di finale del torneo olimpico, intanto nell’ultima giornata delle fasi a gironi, il Marocco affronterà l’Iraq, mentre l’Ucraina se la vedrà con l’Argentina di Mascherano.

Foto: Twitter UEFA