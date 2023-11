La qualificazione della Croazia spedisce l’Italia in quarta fascia per il sorteggio dei gironi di Euro 2024

L‘Italia con ogni probabilità, pescherà un girone non semplice nel prossimo Europeo in Germania.

La vittoria della Croazia, con relativa qualificazione alla chermesse, spinge l’Italia, grazie al ranking, in quarta fascia, per i sorteggi della fase a gironi. Insomma, l’Italia potrà davvero ritrovarsi in un girone di ferro.

Foto: Instagram Azzurri