La Puglia e la sua passione. Tra Bari e Lecce venduti più di 45.000 biglietti

Il Sud Italia è da sempre terra di passione e tifo. La Puglia, in particolare, è un serbatoio inesauribile di gente innamorata dei propri colori e del proprio territorio. Per avere un raffronto tangibile dell’amore dei pugliesi basta analizzare il dato sui biglietti venduti delle partite di Bari e Lecce. I biancorossi, attesi questo pomeriggio alla festa promozione col Palermo, hanno fatto registrare 23.000 tagliandi venduti, con il dato che si incrementa minuto dopo minuto. Ottima anche la risposta salentina al Via del Mare, con i 22.000 biglietti venduti per la gara che vale la A col Pisa. Numeri strabilianti che non c’entrano nulla né con la B né a maggior ragione con la C, e che fanno invidia a moltissimi club di massima serie. Da menzionare anche la passione di altre piazze come Foggia e Taranto, capaci in stagione di portare più di 10.000 spettatori allo stadio.

FOTO: Twitter Bari