La proposta di Pioli: “Farei le coppie fisse. Tutti gli arbitri interpretano diversamente il regolamento”

In conferenza stampa post Milan-Udinese, Stefano Pioli ha avuto molto da dire sul VAR, che ha convalidato il gol di Udogie. L’ex tecnico di Inter e Fiorentina ha fatto anche una proposta: “Io tornerei ad avere le coppie arbitrali. Tutti gli arbitri conoscono benissimo il regolamento, ma tutti gli arbitri interpretano diversamente. Io farei le coppie fisse: Marchetti in campo e Guida al VAR oggi, la prossima Guida in campo e Marchetti al VAR. Io non sono contro il VAR, ma oggi si doveva intervenire. Prima c’erano le quaterne, credo si possa fare così per migliorare”.

FOTO: Twitter Milan