La proposta di Gary Neville: “Giochiamo la Premier all’estero”

Gary Neville, ex capitano e bandiera del Manchester United, propone di giocare la Premier League all’estero. Queste le sue dichiarzioni a Sky Sports UK: “Se le intenzioni della Premier League di riprendere sono serie, allora le partite potrebbero essere spostate in due o tre posti che si trovano a tre o quattro ore da questo paese, che sono praticamente senza casi di coronavirus. Ci sono luoghi in Europa dove si riesce a giocare”.