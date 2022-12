La proposta della Conmebol: tre cuori al posto delle stelle per i Mondiali vinti da Pelé

Un messaggio semplice ma di supporto ad un campione che ha scritto la storia del Brasile, e non solo. La CONMEBOL ha infatti proposto alla Federazione brasiliana di sostituire le tre stelle rappresentanti le tre Coppe del Mondo 1958, 1962 e 1970 con tre piccoli cuori in segno di vicinanza a Pelé, che sta attraversando un periodo difficile, con la stella del calcio brasiliano che sta combattendo un tumore al colon.

Il numero uno della Federazione sudamericana Alejandro Dominguez ha dichiarato in merito: “Vogliamo mandare tutta la forza e il sostegno a Pelé e alla sua famiglia e che si riprenda il prima possibile. Pelé è stato un genio del calcio, un pioniere nel suo ruolo. Con lui è nato il primo concetto legato al numero 10. Da quel momento in poi, tutto ebbe inizio, compresi i confronti. Ma Pelé sarà sempre incomparabile. Parliamo di un campione assoluto che resterà sempre nel cuore di chi ama il calcio. Pelé è ancora con noi ed è qui a questo Mondiale. Per onorare la sua figura, vogliamo cogliere l’occasione per proporre alla CBF (Confederazione calcistica brasiliana) di sostituire tre delle cinque stelle che indossa sullo scudo con tre cuori in omaggio a O Rey, l’unico fuoriclasse nella storia del calcio ad essere riuscito a vincere tre volte il titolo di Campione del Mondo”.

Foto: Instagram personale