La promessa di Immobile: “Spiace per le rimonte subite. Ma da qui in avanti saremo dei fuochi d’artificio”

A margine della festa dei 130 anni della Lazio, Ciro Immobile, attaccante biancoceleste, ha parlato a Lazio Style Radio.

Queste le sue parole: “È bello ritrovarsi qui a festeggiare. Ultimamente non siamo stati dei fulmini di guerra ma vi promettiamo che stiamo ritornando. Saremo dei fuochi d’artificio come dice il presidente. Dispiace per le rimonte subite. Non posso che fare un elogio alla squadra per la gara con l’Empoli, ci è mancato il risultato ma l’impegno e la voglia di vincere c’era. Purtroppo è stata una gara sfortunata. Metteremo ancora più impegno per far sì che alla prossima siano 3 punti”.-

Foto: twitter Lazio