La Procura Figc apre un procedimento su Thiago Motta

“Con Nasca sono sfortunato, ricordo quello che ha fatto a Torino e quanto ha fatto in Spezia-Lazio, un altro episodio. Ci sono occasioni in cui il VAR da strumento diventa arma, sono arrabbiato”, le parole pronunciate da Thiago Motta nel post di Lecce-Bologna. Dichiarazioni che non sono passate inosservate alla Procura Federale. Infatti, stando quanto riportato dall’Ansa, la Procura Federale della Federcalcio ha aperto un procedimento nei confronti del tecnico del Bologna Thiago Motta per dichiarazioni lesive.

Foto: sito Bologna