La Procura Federale ad Appiano Gentile: ascoltati Acerbi e Bastoni

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Procura Federale, con diversi uomini capeggiati dal procuratore capo Giuseppe Chinè, nel pomeriggio di ieri si è recata ad Appiano Gentile, quartier generale dell’Inter, per ascoltare Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Il motivo della “visita” è in merito alla gara di sabato scorso con la Roma.

Come avevamo riportato, era stata aperta una indagine da parte della FIGC, per il dito medio di Acerbi rivolto ai tifosi giallorossi, dopo il gol dell’1-0. Dito medio che sarebbe stato in risposta ai cori beceri “Devi morire”, dei tifosi, che non hanno dimenticato il passato laziale di Acerbi. Possibile che il difensore se la cavi con una multa. Altro giocatore ascoltato, come scrive la Gazzetta, è Alessandro Bastoni, che nel dopo gara sabato sera aveva dichiarato come all’intervallo avessero parlato con Inzaghi (squalificato) e riportando il testuale “ci siamo parlati e chi ha chiamato il mister. Dovevamo solo essere noi: siamo scesi in campo e l’abbiamo fatto vedere”.

E’ vietato per un allenatore squalifcato parlare, anche a telefono, con la propria squadra, quindi era stata aperta una indagine anche su questo caso e anche qui, Inzaghi dovrebbe rischiare una ammenda.

Foto: Instagram Acerbi