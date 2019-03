In accoglimento dell’istanza della Procura Nazionale Antidoping, è stato sospeso in via cautelare Luca Mazzoni, portiere del Livorno, risultato positivo alle sostanza Benzoilecgonina-Ecgnonina dopo un controllo predisposto al termine della gara di Lecce dello scorso 17 febbraio. Una sospensione cautelare in attesa di ulteriori decisioni.